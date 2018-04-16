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Цього тижня Рада планує зайнятись питаннями чорнобильців та економічної політики

Цього тижня Рада планує зайнятись питаннями чорнобильців та економічної політики

Київ • УНН

 • 7952 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Цього парламентського тижня Рада планує розглянути питання чорнобильців, ядерної безпеки та економічної політики. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Перший день цього тижня ми приурочили питанням чорнобильців – ми проаналізували всі законопроекти, які стосуються чорнобильців і пропонується, щоб першим ми поставили проект закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Після цього пропонується блок питань ядерної політики і ядерної безпеки, які теж стосуються безпосередньо Чорнобильського реактору. Це 5 питань – вони є нескладні. Другий блок це питання екологічної політики", - повідомив А.Парубій.

Крім того, в середу парламенту пропонується почати з питань ратифікації і "ми плануємо, що розпочнемо розгляд законопроектів економічної політики".

"Вони мають значну кількість правок і відповідно, щоб вийти у четвер на голосування. В четвер пропонується блок питань аграрної політики і блок питань інтелектуальної власності. Ключовий і базовий закон, який стосується інтелектуальної власності ще не має рішення Комітету, але я сподіваюсь, що до четверга буде рішення. Цей закон має важливе значення і для України, і для наших міжнародних зобов’язань, зокрема перед США", - повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, Україна сподівається на те, що Європейський Союз та Канада ухвалять рішення щодо надання летального оборонного озброєння для України. Про це під час 11-го Київського безпекового форуму у Києві заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій. 

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