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На этой неделе Рада планирует заняться вопросами чернобыльцев и экономической политики

На этой неделе Рада планирует заняться вопросами чернобыльцев и экономической политики

Киев  •  УНН

 • 7951 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Этой парламентской недели Рада планирует рассмотреть вопрос чернобыльцев, ядерной безопасности и экономической политики. Об этом во время заседания согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Первый день этой недели мы приурочили вопросам чернобыльцев - мы проанализировали все законопроекты, касающиеся чернобыльцев и предлагается, чтобы первым мы поставили проект закона о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. После этого предлагается блок вопросов ядерной политики и ядерной безопасности, которые тоже касаются непосредственно Чернобыльского реактора. Это 5 вопросов - они несложные. Второй блок этот вопрос экологической политики ", - сообщил Парубий.

Кроме того, в среду парламенту предлагается начать с вопросов ратификации и "мы планируем, что начнем рассмотрение законопроектов экономической политики".

"Они имеют значительное количество поправок и соответственно, чтобы выйти в четверг на голосование. В четверг предлагается блок вопросов аграрной политики и блок вопросов интеллектуальной собственности. Ключевой и базовый закон, касающийся интеллектуальной собственности еще не имеет решения Комитета, но я надеюсь, что к четверг будет решение. Этот закон имеет важное значение и для Украины, и для наших международных обязательств, в частности перед США ", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, Украина надеется на то, что Европейский Союз и Канада примут решение о предоставлении летального оборонительного вооружения для Украины. Об этом во время 11-го Киевского форума в Киеве заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

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