В этом году на соцпрограммы для чернобыльцев предусмотрено около 2 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В этом году в Государственном бюджете Украины предусмотрено около 2 миллиардов гривен на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на "Правительственный портал".
"На различные выплаты и социальные программы чернобыльцам в этом году предусмотрено около 2 млрд грн. Это без учета расходов Пенсионного фонда Украины", - сказал вице-премьер в эфире одного из телеканалов.
По его словам, в этих программах находится более 1 млн 900 тысяч человек.
"Это непосредственно участники ликвидации аварии на ЧАЭС, люди, которые к ним приравнены, и те, кто продолжает проживать на загрязненных территориях", - отметил Розенко.
Как сообщал УНН, в правительстве заверили, что сокращение льгот чернобыльцам не будет будет.