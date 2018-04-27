В этом году на соцпрограммы для чернобыльцев предусмотрено около 2 млрд грн

"На различные выплаты и социальные программы чернобыльцам в этом году предусмотрено около 2 млрд грн. Это без учета расходов Пенсионного фонда Украины", - сказал вице-премьер в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в этих программах находится более 1 млн 900 тысяч человек.

"Это непосредственно участники ликвидации аварии на ЧАЭС, люди, которые к ним приравнены, и те, кто продолжает проживать на загрязненных территориях", - отметил Розенко.

Как сообщал УНН, в правительстве заверили, что сокращение льгот чернобыльцам не будет будет.