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В этом году на соцпрограммы для чернобыльцев предусмотрено около 2 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В этом году в Государственном бюджете Украины предусмотрено около 2 миллиардов гривен на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на "Правительственный портал".

В этом году на соцпрограммы для чернобыльцев предусмотрено около 2 млрд грн

"На различные выплаты и социальные программы чернобыльцам в этом году предусмотрено около 2 млрд грн. Это без учета расходов Пенсионного фонда Украины", - сказал вице-премьер в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в этих программах находится более 1 млн 900 тысяч человек.

"Это непосредственно участники ликвидации аварии на ЧАЭС, люди, которые к ним приравнены, и те, кто продолжает проживать на загрязненных территориях", - отметил Розенко.

Как сообщал УНН, в правительстве заверили, что сокращение льгот чернобыльцам не будет будет.

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