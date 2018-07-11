Статус чорнобильця визначатимуть регіональні комісії

“11 липня прийнято постанову КМУ “Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, документ передбачає створення регіональних комісій з визначення статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечить єдиний підхід до розгляду документів і прийняття обґрунтованих рішень для визначення і підтвердження відповідного статусу.

Зазначається, що постанова забезпечить удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, під час складання ядерних зарядів та проведення на них регламентних робіт.

Крім того, затверджено нові зразки бланків посвідчень для постраждалих громадян, віднесених до категорії 1, у яких передбачено розмежування за категоріями “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” та “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи”, а також нові зразки бланків посвідчень для осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт (категорія 1, 2 або 3) і постраждалим від радіаційного опромінення.

Нагадаємо, цього року у Державному бюджеті України передбачено близько 2 мільярдів гривень на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.