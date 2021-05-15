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Состояние российских миллиардеров превышает треть ВВП всей страны - FT

Киев • УНН

 • 20355 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В России состояние миллиардеров превышает 35% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Это самая высокая концентрация богатства в мире в соотношении к размеру ВВП. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на аналитика американской консалтинговой компании Morgan Stanley Ручира Шарма, составившего рейтинг на основе данных из списка миллиардеров Forbes, передает УНН.

Состояние российских миллиардеров превышает треть ВВП всей страны - FT

Детали

Второе место в списке вслед за Россией занимает Швеция - состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП страны. Замыкает тройку Индия, где на долю миллиардеров приходится 20% ВВП.

В пятерку также вошли США - 19% и Франция - 17%.

В рейтинге все миллиардеры разбиты на три группы - "наследственные", "хорошие" и "плохие". Первые получили богатство от родственников, другие заработали состояние в технологических отраслях, а остальные - в неэкологических или "потенциально коррупционных" секторах экономики.

Россия оказалась на втором месте в списке стран, чьи миллиардеры получают доходы от "плохих" отраслей (почти 60%). Первое место по этому показателю занимает Мексика.

Австралия также лидирует по доле "плохих" миллиардеров, в то время как процент "хороших" высокий на Тайване, в Китае и Южной Корее.

Наибольшие доходы по отношению к национальному ВВП имеет испанец Амансио Ортега (77 млрд долл.), который основал компанию Inditex, и мексиканец Карлос Слим (63 млрд долл.), обладающий холдингом Grupo Carso - по 5,3% от ВВП.

Глава совета директоров российской компании "Норникель" Алексей Мордашов имеет состояние в 29 млрд долларов, что составляет 1,7% ВВП России.

Дополнение

Рост мирового числа миллиардеров в 2020 году был беспрецедентным: по данным Forbes, общее состояние всех миллиардеров мира выросло с 5 трлн долларов до 13 трлн долларов. Количество миллиардеров в мире, по оценке Forbes, также беспрецедентно возросло до 2700 человек (+700 в 2020 году).

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