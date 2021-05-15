Статки російських мільярдерів перевищують третину ВВП всієї країни - FT

Деталі

Друге місце в списку слідом за Росією займає Швеція - статки шведських мільярдерів становлять 30% від ВВП країни. Замикає трійку Індія, де на частку мільярдерів припадає 20% ВВП.

У п'ятірку також увійшли США - 19% і Франція - 17%.

У рейтингу всі мільярдери розбиті на три групи - "спадкові", "хороші" і "погані". Перші отримали багатство від родичів, другі заробили статки в технологічних галузях, а останні - в неекологічних або "потенційно корупційних" секторах економіки.

Росія опинилася на другому місці в списку країн, чиї мільярдери отримують доходи від "поганих" галузей (майже 60%). Перше місце за цим показником посідає Мексика.

Австралія також лідирує за часткою "поганих" мільярдерів, в той час як відсоток "хороших" найвищий на Тайвані, в Китаї і Південній Кореї.

Найбільші статки щодо національного ВВП має іспанець Амансіо Ортега (77 млрд дол.), який заснував компанію Inditex, і мексиканець Карлос Слім (63 млрд дол.), що володіє холдингом Grupo Carso - по 5,3% від ВВП.

Голова ради директорів російської компанії "Норникель" Олексій Мордашов має статки в 29 млрд доларів, що становить 1,7% ВВП Росії.

Доповнення

Зростання світової кількості мільярдерів в 2020 році було безпрецедентним: за даними Forbes, загальні статки всіх мільярдерів світу зросли з 5 трлн доларів до 13 трлн доларів. Кількість мільярдерів у світі, за оцінкою Forbes, також безпрецедентно зросла до 2700 осіб (+700 в 2020 році).