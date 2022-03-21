С украинским флагом на плечах: украинка отсудила матч итальянской Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинский арбитр Екатерина Монзуль отработала на матче итальянской женской Серии А. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Детали
В поединке 17 тура женской Серии А "Интер" в Милане принимал "Сампдорию". Главным арбитром этого матча стала украинка Екатерина Монзуль. Случилось это по инициативе Итальянской федерации футбола.
Перед началом встречи Екатерина вышла на поле с флагом Украины, привлекая внимание мирового сообщества к ужасной войне в нашей стране.
Среди почетных гостей на стадионе присутствовали председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли. Особое приглашение получил еще один украинский арбитр — недавно потерявший отца Сергей Беккер.
Отметим, что в ноябре 2018 Беккер в Афинах должен работать на матче Лиги наций между сборными Греции и Эстонии. К сожалению, в преддверии встречи у него произошел инсульт. К счастью, врачам удалось спасти харьковчанина.
Примечательно, что до поединка в Серии А, он получился очень результативным, но одновременно и корректным. "Интер" победил со счетом 4:3, а Екатерина Монзуль только однажды воспользовалась желтой карточкой.
Напомним
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