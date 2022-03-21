З українським прапором на плечах: українка відсудила матч італійської Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Український арбітр Катерина Монзуль відпрацювала на матчі італійської жіночої Серії А. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
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У поєдинку 17-го туру жіночої Серії А "Інтер" у Мілані приймав "Сампдорію". Головним арбітром цього матчу стала українка Катерина Монзуль. Сталося це з ініціативи Італійської федерації футболу.
Перед початком зустрічі Катерина вийшла на поле з прапором України, вчергове привернувши увагу світової спільноти до жахливої війни в нашій країні.
Серед почесних гостей на стадіоні були присутні голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу Нікола Ріццолі. Особливе запрошення отримав ще один український арбітр — Сергій Беккер, який нещодавно втратив батька.
Зауважимо, що в листопаді 2018 року Беккер в Афінах мав працювати на матчі Ліги націй між збірними Греції та Естонії. На жаль, напередодні зустрічі в нього стався інсульт. На щастя, лікарям вдалося врятувати харків'янина.
Примітно, що до поєдинку в Серії А, то він вийшов дуже результативним, але водночас і коректним. "Інтер" переміг із рахунком 4:3, а Катерина Монзуль лише одного разу скористалася жовтою карткою.
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