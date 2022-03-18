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Українські прапори на трибунах: гол Ярмоленка вивів "Вест Хем" у чвертьфінал Ліги Європи

Українські прапори на трибунах: гол Ярмоленка вивів "Вест Хем" у чвертьфінал Ліги Європи

Київ • УНН

 • 169453 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. В рамках 1/8 фіналу Ліги Європи відбулися декілька поєдинків у відповідь в одному з яких "Вест Хем" Андрія Ярмоленка вдома змагалися із "Севільєю", передає кореспондент УНН.

Деталі

Перша зустріч між цими командами закінчилася мінімальною перемогою "Севільї" – 0:1. Під завісу першої половини лондонський клуб зумів нивілювати пропущений гол в гостях – за "молотобійців" відзначився чеський нападника Томаш Соучек.

На 88 хвилині свій шанс отримав і футболіст національної збірної України Ярмоленко, який змінив Бенрахма. Гра перейшла в екстра-тайми. На 112 хвилині іспанець Пабло Форнальс наважився на дальній удар низом. М'яч відскочив від воротаря, а першим на добиванні виявився Ярмоленко.

Таким чином 2:0 і взяття воріт українця вивело його колектив до топ-8 колективів Ліги Європи.

Примітно, що під час взяття воріт Ярмоленком на трибунах "Олімпійського стадіону" у Лондоні вистачало фанатів із українським прапором, які виражали підтримку Ярмоленку та усій Україні, яка проводить захист від російського вторгнення.

Доповнення

В одному із паралельних протистоянь іспанський "Бетіс" завдяки екстра-таймам обіграв "Айнтрахт" 1:0 і також пробився до чвертьфіналу.

Контекст

Сльози на очах і траурна пов'язка на руці: Ярмоленко вперше за півтора роки забив гол в АПЛ.

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