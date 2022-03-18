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Украинские флаги на трибунах: гол Ярмоленко вывел "Вест Хэм" в четвертьфинал Лиги Европы

Киев • УНН

 • 169451 просмотра

КИЕВ. 19 Марта. УНН. В рамках 1/8 финала Лиги Европы состоялись несколько поединков в ответ в одном из которых "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко дома соревновались с "Севильей", передает корреспондент УНН.

Детали

Первая встреча между этими командами закончилась минимальной победой "Севильи" - 0:1. Под занавес первой половины лондонский клуб сумел нивілювати пропущенный гол в гостях - за "молотобойцев" отметился чешский нападающий Томаш Соучек.

На 88 минуте свой шанс получил и футболист национальной сборной Украины Ярмоленко, который изменил Бенрахма. Игра перешла в экстра-таймы. На 112 минуте испанец Пабло Форнальс решился на дальний удар низом. Мяч отскочил от вратаря, а первым на добивании оказался Ярмоленко.

Таким образом 2:0 и взятие ворот украинца вывело его коллектив в топ-8 коллективов Лиги Европы.

Примечательно, что во время взятия ворот Ярмоленко на трибунах "Олимпийского стадиона" в Лондоне хватало фанатов с украинским флагом, которые выражали поддержку Ярмоленко и всей Украине, которая проводит защиту от российского вторжения.

Дополнение

В одном из параллельных противостояний испанский "Бетис" благодаря экстра-таймам обыграл "Айнтрахт" 1:0 и также пробился в четвертьфинал.

Контекст

Слезы на глазах и траурная повязка на руке: Ярмоленко впервые за полтора года забил гол в АПЛ.

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