Стартовали переговоры: латвийский специалист может возглавить сборную Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В офисе ФБУ состоялась встреча президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского и латвийского специалиста Айнарса Багатскиса, который рассматривается кандидатом на пост тренера мужской национальной сборной Украины, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
На встрече с тренером и его агентом был поднят целый ряд вопросов, в частности условия сотрудничества и цели на квалификацию к чемпионату Европы 2021, которая для сборной Украины начнется ближайшей осенью. Ожидается, что стороны могут договориться в ближайшее время.
Багатскис известный в Украине специалист по работе в “Кривбассбаскете” и “Будивельнике”. С последним тренер дважды становился чемпионом Украины (сезон 2012-2013 и 2013-2014), а также выступал в самых престижных клубных соревнованиях континента Евролиге.
Заметим, что последним местом работы Багатскиса был немецкий “Брозе” и сборная Латвии с которой в 2017-м дошел до 1/4 чемпионата Европы. Также в послужном списке латыша есть “Маккаби” (Тель-Авив), “Нижний Новгород”, “Енисей” и турецкий “Дарюшшафака”.
Напомним, что предыдущим тренером сборной был Евгений Мурзин.