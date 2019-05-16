Стартували перемовини: латвійський фахівець може очолити збірну України з баскетболу

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КИЇВ. 16 травня. УНН. В офісі ФБУ відбулася зустріч президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського та латвійського спеціаліста Айнарса Багатскіса, який розглядається кандидатом на посаду тренера чоловічої національної збірної України, передає УНН з посиланням на ФБУ.

На зустрічі з тренером та його агентом була піднята ціла низка питань, зокрема умови співпраці і цілі на кваліфікацію до чемпіонату Європи 2021, яка для збірної України розпочнеться найближчої осені. Очікується, що сторони можуть дійти згоди уже найближчим часом.

Багатскіс відомий в Україні спеціаліст за роботою у “Кривбасбаскеті” та “Будівельнику”. З останнім тренер двічі ставав чемпіоном України (сезон 2012-2013 та 2013-2014), а також виступав у найпрестижніших клубних змаганнях континенту Євролізі.

Зауважимо, що останнім місцем роботи Багатскіса був німецький “Брозе” та збірна Латвії з якою у 2017-му дійшов до 1/4 чемпіонату Європи. Також у послужному списку латвійця є “Маккабі” (Тель-Авів), “Нижній Новгород”, “Єнісей” та турецька “Дарюшшафака”.

Нагадаємо, що попереднім тренером збірної був Євген Мурзін.

Українські Національні Новини

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