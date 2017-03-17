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Стартовала третья волна викторины "Лотереи: Всемирная история"

Стартовала третья волна викторины "Лотереи: Всемирная история"

Киев • УНН

 • 9442 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Хорошая новость для всех поклонников лотерей - сегодня 17 марта в 9:00 стартовала третья волна викторины "Лотереи: Всемирная история" и стал известен второй ее победитель. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

С помощью ресурса random.org победу одержала Татьяна Гайка. Татьяна из Хмельницкого была выбрана методом случайности среди всех 731 участника, которые предоставили правильные ответы в своих комментариях к соответствующему посту с вопросами викторины в Facebook. В целом же в мероприятии приняли участие 1039 пользователей Facebook.

Правильные ответы второй волны викторины "Лотереи: Всемирная история" выглядят так:

1. Кто из монархов участвовал в разработке правил Национальной лотереи Нидерландов? Правильный ответ: Наполеон I

2. Что традиционно любят одевать граждане Китая, идя на церемонию вручения выигрышного чека? Правильный ответ: Маску

3. В какой моментальной лотереи, распространенном на территории Украины, главный приз - квартира? Правильный ответ: "КТО ТАМ"

Уже известны новые три вопроса викторины, найти их можно здесь.

Победителя третьей волны викторины ожидает выигрыш в виде сертификата на яркие эмоции суммой 1000 гривен, а также разыгрываться суперприз месяца - европейское турне в неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете.

Напомним, что в прошлом году в Брюсселе Рабочая группа Европейской комиссии по вопросам массового спорта опубликовала свои рекомендации по содействию развитию массового спорта в Европе, подчеркивая при этом важную роль лотереи. В докладе отмечалось, что лотереи в течение десятилетий являются основными партнерами европейского спорта, которые придают ему стабильную финансовую поддержку в размере более 2 млрд евро в год и обеспечивают около 40 тысяч рабочих мест в спортивной индустрии ежегодно.

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