Стартувала третя хвиля вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Гарна новина для усіх шанувальників лотерей — сьогодні 17 березня о 9:00 стартувала третя хвиля вікторини “Лотереї: Всесвітня історія” та став відомий другий її переможець. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
За допомогою ресурсу random.org перемогу отримала Тетяна Гайка. Пані Тетяна з Хмельницька була обрана методом випадковості серед усіх 731 учасника, які надали правильні відповіді у своїх коментарях до відповідного посту з запитаннями вікторини у Facebook. У цілому ж у заході узяли участь 1039 користувачів Facebook.
Правильні відповіді другої хвилі вікторини “Лотереї: Всесвітня історія” виглядають так:
1. Хто з монархів брав участь у розробці правил Національної лотереї Нідерландів? Правильна відповідь: Наполеон I
2. Що традиційно люблять одягати громадяни Китаю, йдучи на церемонію вручення виграшного чека? Правильна відповідь: Маску
3. В якій моментальній лотереї, поширеній на території України, головний приз — квартира? Правильна відповідь: “ХТО ТАМ”
Уже відомі нові три запитання вікторини, віднайти їх можна тут.
Переможця третьої хвилі вікторини очікує виграш у вигляді сертифікату на яскраві емоції сумою 1000 гривень, а також розігруватиметься суперприз місяця — європейське турне на тиждень для однієї особи до країн, де лотереї в пошані.
Нагадаємо, що минулого року у Брюсселі Робоча група Європейської комісії з питань масового спорту опублікувала свої рекомендації щодо сприяння розвитку масового спорту в Європі, підкреслюючи при цьому важливу роль лотереї. У доповіді зазначалось, що лотереї протягом десятиліть є основними партнерами європейського спорту, які надають йому стабільну фінансову підтримку у розмірі понад 2 млрд євро на рік та забезпечують близько 40 000 робочих місць в спортивній індустрії щорічно.