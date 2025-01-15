Стартовал масштабный проект по обучению первой помощи для украинских тренеров и спортсменов.

ukenru
Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
12:02 • 4994 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 122266 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 175380 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 139302 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 175138 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 149896 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 141573 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 239459 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288421 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226888 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

15 января, 02:32 • 110000 просмотра
На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

15 января, 03:06 • 110624 просмотра
В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

15 января, 04:03 • 119132 просмотра
Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

15 января, 04:37 • 118428 просмотра
Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

15 января, 05:41 • 108007 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

08:50 • 101231 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 131031 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 132768 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 175367 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 150847 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 132654 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 123230 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 127963 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 124318 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 124874 просмотра
Актуальное
Стартовал масштабный проект по обучению первой помощи для украинских тренеров и спортсменов

Стартовал масштабный проект по обучению первой помощи для украинских тренеров и спортсменов

Киев  •  УНН

 • 4691 просмотра

Read in English

Стартовал масштабный проект по обучению первой помощи для украинских тренеров и спортсменов.

FAST Первая помощь и спецподготовка совместно с Министерством молодежи и спорта Украины начали проект по развитию навыков первой помощи в украинском спортивном сообществе. Уже в ближайшее время более 200 украинских спортсменов, тренеров и спортивных деятелей по всей стране пройдут тренинги опытных инструкторов.

Это первый в Украине масштабный пример системного обучения первой помощи спортивному сообществу Украины. Масштабный проект поддерживает фонд Favbet Foundation, системно способствующий развитию украинского спорта и спортивной инфраструктуры, социальным и образовательным инициативам в Украине и за ее пределами.

Первый тренинг в рамках проекта прошел 12 января. Всего за январь-февраль для 200 гимнастов, атлетов, дзюдоистов и других представителей спортивного сообщества будут проведены 10 тренингов. В течение 8 часов участники будут овладевать навыками, которые могут спасти жизнь: будут учиться останавливать критические кровотечения, оказывать помощь человеку без сознания, делать сердечно-легочную реанимацию и т.д.

"Наша цель проста, но жизненно важна: чтобы как можно больше людей умели оказывать первую помощь и были готовы действовать в экстренных ситуациях. Надеемся, что этот этап станет основой для того, чтобы дальше еще больше масштабировать инициативу по всей стране. Спасибо всем участникам за мотивацию к обучению, а партнерам - за поддержку столь важного проекта", - отметила директор FAST Евгения Згурова.

Image

Фото: FAST Первая помощь и спецподготовка 

"Ценность человеческой жизни - первый приоритет. В условиях агрессивного военного положения мы видим критическую необходимость предоставить возможность украинским спортсменам и тренерам получить практические навыки первой медицинской помощи по мировым аккредитованным стандартам. Актуальные знания помогут спасти жизнь в экстренных ситуациях как в военных условиях, так и при неотложных состояниях здоровья и спортивных травмах. Поддерживая этот проект, мы инвестируем в безопасность и развитие спортивного сообщества Украины, а также в формирование культуры ответственного отношения к жизни и здоровью. Вместе мы создаем фундамент для сильного, образованного и сплоченного общества", - прокомментировали в Favbet Foundation.

ImageImage
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы