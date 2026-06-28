Стармер после отставки может побороться за пост генсека НАТО – СМИ
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявивший об отставке, рассматривает возможность возглавить НАТО. Для этого ему нужна поддержка британского правительства и союзников.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявивший о своей отставке, рассматривает возможность возглавить НАТО после завершения своей политической карьеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Observer.
Детали
Как отмечает издание, Стармер якобы заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, которая станет вакантной в 2028 году. В то же время для получения этой должности ему понадобится поддержка британского правительства и союзников.
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По информации Observer, сторонники Стармера подчеркивают, что во время саммита G7 он продемонстрировал высокий авторитет среди европейских лидеров, а также поддерживает тесные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Издание добавляет, что внешняя политика может стать одним из направлений, в которых Стармер продолжит карьеру после завершения работы на Даунинг-стрит.
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