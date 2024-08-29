Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

81-й Венецианский кинофестиваль стартовал накануне. Он продлится до 7 сентября. Для участия в конкурсе отобран ряд картин, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Венецианский кинофестиваль начался в эту среду 28 августа, и продлится 11 дней, до 7 сентября.

Фильмы, премьеры которых состоялись в Венеции, получали номинации на «Оскар», а также выиграли награду Американской академии киноискусства. В соответствии с этим, отмечает CNN, фестиваль является идеальным местом для просмотра актеров, продюсеров и режиссеров.

В этом году среди лучших работ, отобранных для конкурса:

«Джокер: Делирий для двоих», режиссер Тодда Филипс;

«Queer», режиссер Лука Гуаданьино;

«Я все еще здесь», режиссер Уолтер Саллес;

«Комната по соседству», режиссер Педро Альмодовар;

А также:

«Babygirl» с Николь Кидман и Антонио Бандерасом;

«Мария» с Анджелиной Джоли.

Полный список фильмов:

«Комната по соседству», Педро Альмодовар;

Поле битвы», автор Джанни Амелио;

«Их дети после них», автор: Людовик & Зоран Бухерма;

«Бруталист», де Брейди Корбет;

«Jouer avec le feu», автор: Delphine & Muriel Coulin;

«Вермильо», де Мора Дельперо;

«Идду (Сицилийские письма)», де Фабио Грассадония & Антонио Пьяцца;

«Queer», де Лука Гуаданьино;

«Любовь», де Даг Йохан Хаугеруд;

«Апрель», де Деа Кулумбегашвили;

«Орден», де Джастин Курзель;

«Мария», де Пабло Ларрейн;

«Trois amies», de Emmanuel Mouret;

«Убить жокея», де Луис Ортега;

«Коринга: Delírio a Dois», de Todd Phillips;

«Малышка», де Халина Рейн;

«Ainda Estou Aqui», de Walter Salles;

«Diva Futura», de Giulia Louise Steigerwalt;

«Жатва», de Athina Rachel Tsangari;

«Молодость (возвращение домой)», де Ван Бинг; д

«Чужие глаза», де Йео Сив Хуа.

Напомним

УНН предлагает подборку из пяти захватывающих психологических триллеров для просмотра в выходные. Среди рекомендованных фильмов - «Ночные звери», «Джокер», «Анатомия падения», «Свежина» и «Иллюзия безопасности».

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