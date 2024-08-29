Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов
Киев • УНН
На острове Лидо начался 81-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 7 сентября. Среди представленных фильмов - новые работы Тодда Филипса, Луки Гуаданьино, Педро Альмодовара и других известных режиссеров.
81-й Венецианский кинофестиваль стартовал накануне. Он продлится до 7 сентября. Для участия в конкурсе отобран ряд картин, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Венецианский кинофестиваль начался в эту среду 28 августа, и продлится 11 дней, до 7 сентября.
Фильмы, премьеры которых состоялись в Венеции, получали номинации на «Оскар», а также выиграли награду Американской академии киноискусства. В соответствии с этим, отмечает CNN, фестиваль является идеальным местом для просмотра актеров, продюсеров и режиссеров.
В этом году среди лучших работ, отобранных для конкурса:
«Джокер: Делирий для двоих», режиссер Тодда Филипс;
«Queer», режиссер Лука Гуаданьино;
«Я все еще здесь», режиссер Уолтер Саллес;
«Комната по соседству», режиссер Педро Альмодовар;
А также:
«Babygirl» с Николь Кидман и Антонио Бандерасом;
«Мария» с Анджелиной Джоли.
Полный список фильмов:
«Комната по соседству», Педро Альмодовар;
Поле битвы», автор Джанни Амелио;
«Их дети после них», автор: Людовик & Зоран Бухерма;
«Бруталист», де Брейди Корбет;
«Jouer avec le feu», автор: Delphine & Muriel Coulin;
«Вермильо», де Мора Дельперо;
«Идду (Сицилийские письма)», де Фабио Грассадония & Антонио Пьяцца;
«Queer», де Лука Гуаданьино;
«Любовь», де Даг Йохан Хаугеруд;
«Апрель», де Деа Кулумбегашвили;
«Орден», де Джастин Курзель;
«Мария», де Пабло Ларрейн;
«Trois amies», de Emmanuel Mouret;
«Убить жокея», де Луис Ортега;
«Коринга: Delírio a Dois», de Todd Phillips;
«Малышка», де Халина Рейн;
«Ainda Estou Aqui», de Walter Salles;
«Diva Futura», de Giulia Louise Steigerwalt;
«Жатва», de Athina Rachel Tsangari;
«Молодость (возвращение домой)», де Ван Бинг; д
«Чужие глаза», де Йео Сив Хуа.
Напомним
УНН предлагает подборку из пяти захватывающих психологических триллеров для просмотра в выходные. Среди рекомендованных фильмов - «Ночные звери», «Джокер», «Анатомия падения», «Свежина» и «Иллюзия безопасности».
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