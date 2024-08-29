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Найстаріший кінофестиваль у світі розпочався у Венеції на острові Лідо: добірка представлених фільмів

Найстаріший кінофестиваль у світі розпочався у Венеції на острові Лідо: добірка представлених фільмів

Київ • УНН

 • 103990 перегляди

На острові Лідо розпочався 81-й Венеціанський кінофестиваль, який триватиме до 7 вересня. Серед представлених фільмів - нові роботи Тодда Філіпса, Луки Гуаданьїно, Педро Альмодовара та інших відомих режисерів.

81-й Венеціанський кінофестиваль стартував напередодні. Він триватиме до 7 вересня. Для участі в конкурсі відібрана низка картин, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Венеційський кінофестиваль розпочався цієї середи 28 серпня, і триватиме 11 днів, до 7 вересня.

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Фільми, прем’єри яких відбулися у Венеції, отримували номінації на "Оскар", а також виграли нагороду Американської академії кіномистецтва.  Відповідно до цього, зазначає CNN, фестиваль є ідеальним місцем для перегляду акторів, продюсерів і режисерів.

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Цього року серед найкращих робіт, відібраних для конкурсу:

"Джокер: Делірій для двох", режисер Тодд Філіпс;

"Queer", режисер Лука Гуаданьїно;

"Я все ще тут", режисер Уолтер Саллес;

"Кімната по сусідству", режисер Педро Альмодовар;

А також:

"Babygirl" з Ніколь Кідман і Антоніо Бандерасом;

"Марія" з Анджеліною Джолі.

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Повний список фільмів:

"The Room Next Door", Pedro Almodóvar;

"Campo di battaglia", de Gianni Amelio;

"Leurs enfants après eux", de Ludovic & Zoran Boukherma;

"The Brutalist", de Brady Corbet;

"Jouer avec le feu", de Delphine & Muriel Coulin;

"Vermiglio", de Maura Delpero;

"Iddu (Sicilian Letters)", de Fabio Grassadonia & Antonio Piazza;

"Queer", de Luca Guadagnino;

"Love", de Dag Johan Haugerud;

"April", de Dea Kulumbegashvili;

"The Order", de Justin Kurzel;

"Maria", de Pablo Larraín;

"Trois amies", de Emmanuel Mouret;

"Kill the Jockey", de Luis Ortega;

"Coringa: Delírio a Dois", de Todd Phillips;

"Babygirl", de Halina Reijn;

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles;

"Diva Futura", de Giulia Louise Steigerwalt;

"Harvest", de Athina Rachel Tsangari;

"Youth (Homecoming)", de Wang Bing; e

"Stranger Eyes", de Yeo Siew Hua.

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Нагадаємо

УНН пропонує добірку з п'яти захоплюючих психологічних трилерів для перегляду у вихідні. Серед рекомендованих фільмів - "Нічні звірі", "Джокер", "Анатомія падіння", "Свіжина" та "Ілюзія безпеки".

"Оскар" за найкращий фільм отримав "Опенгеймер"11.03.24, 05:14 • 31259 переглядiв

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