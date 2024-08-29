Найстаріший кінофестиваль у світі розпочався у Венеції на острові Лідо: добірка представлених фільмів
Київ • УНН
На острові Лідо розпочався 81-й Венеціанський кінофестиваль, який триватиме до 7 вересня. Серед представлених фільмів - нові роботи Тодда Філіпса, Луки Гуаданьїно, Педро Альмодовара та інших відомих режисерів.
81-й Венеціанський кінофестиваль стартував напередодні. Він триватиме до 7 вересня. Для участі в конкурсі відібрана низка картин, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Венеційський кінофестиваль розпочався цієї середи 28 серпня, і триватиме 11 днів, до 7 вересня.
Фільми, прем’єри яких відбулися у Венеції, отримували номінації на "Оскар", а також виграли нагороду Американської академії кіномистецтва. Відповідно до цього, зазначає CNN, фестиваль є ідеальним місцем для перегляду акторів, продюсерів і режисерів.
Цього року серед найкращих робіт, відібраних для конкурсу:
"Джокер: Делірій для двох", режисер Тодд Філіпс;
"Queer", режисер Лука Гуаданьїно;
"Я все ще тут", режисер Уолтер Саллес;
"Кімната по сусідству", режисер Педро Альмодовар;
А також:
"Babygirl" з Ніколь Кідман і Антоніо Бандерасом;
"Марія" з Анджеліною Джолі.
Повний список фільмів:
"The Room Next Door", Pedro Almodóvar;
"Campo di battaglia", de Gianni Amelio;
"Leurs enfants après eux", de Ludovic & Zoran Boukherma;
"The Brutalist", de Brady Corbet;
"Jouer avec le feu", de Delphine & Muriel Coulin;
"Vermiglio", de Maura Delpero;
"Iddu (Sicilian Letters)", de Fabio Grassadonia & Antonio Piazza;
"Queer", de Luca Guadagnino;
"Love", de Dag Johan Haugerud;
"April", de Dea Kulumbegashvili;
"The Order", de Justin Kurzel;
"Maria", de Pablo Larraín;
"Trois amies", de Emmanuel Mouret;
"Kill the Jockey", de Luis Ortega;
"Coringa: Delírio a Dois", de Todd Phillips;
"Babygirl", de Halina Reijn;
"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles;
"Diva Futura", de Giulia Louise Steigerwalt;
"Harvest", de Athina Rachel Tsangari;
"Youth (Homecoming)", de Wang Bing; e
"Stranger Eyes", de Yeo Siew Hua.
Нагадаємо
УНН пропонує добірку з п'яти захоплюючих психологічних трилерів для перегляду у вихідні. Серед рекомендованих фільмів - "Нічні звірі", "Джокер", "Анатомія падіння", "Свіжина" та "Ілюзія безпеки".
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