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Starbucks внесли в список потенциальных канцерогенов

Starbucks внесли в список потенциальных канцерогенов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Компания Starbucks (SBUX) и другие предприятия, которые продают кофейные напитки, должны отныне информировать клиентов об опасности возникновения рака в результате потребления их продуктов. Соответствующее решение вынес суд Калифорнии на этой неделе, передает УНН со ссылкой на CBS.

Соответствующее решение суд вынес после того, как группа активистов подала иск на кофейные компании, дистрибьюторов и продавцов в соответствии с законом штата, что требует предупреждать о содержании в продуктах компании широкого спектра химических веществ, которые могут вызвать рак.

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Одним из химикатов является акриламид - канцероген, который образуется при подкормке кофейных зерен, а значит, компании, которые его продают, обязаны маркировать свою продукцию соответствующим образом, подчеркивают активисты.

Представители Starbucks в свою очередь настаивали на том, что акриламид действительно содержится в их продукции, но в безвредных количествах. Однако им не удалось убедить в этом суд.

Судья высшего суда Калифорнии в среду заявил, что компании не смогли доказать, что угроза была незначительной.

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