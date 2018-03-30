Starbucks внесли в список потенциальных канцерогенов

Соответствующее решение суд вынес после того, как группа активистов подала иск на кофейные компании, дистрибьюторов и продавцов в соответствии с законом штата, что требует предупреждать о содержании в продуктах компании широкого спектра химических веществ, которые могут вызвать рак.

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Одним из химикатов является акриламид - канцероген, который образуется при подкормке кофейных зерен, а значит, компании, которые его продают, обязаны маркировать свою продукцию соответствующим образом, подчеркивают активисты.

Представители Starbucks в свою очередь настаивали на том, что акриламид действительно содержится в их продукции, но в безвредных количествах. Однако им не удалось убедить в этом суд.

Судья высшего суда Калифорнии в среду заявил, что компании не смогли доказать, что угроза была незначительной.