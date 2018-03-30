Starbucks внесли до списку потенційних канцерогенів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Компанія Starbucks (SBUX) та інші підприємства, які продають кавові напої, повинні відтепер інформувати клієнтів про небезпеку виникнення раку внаслідок споживання їхніх продуктів. Відповідне рішення виніс суд Каліфорнії цього тижні, передає УНН з посиланням на CBS.
Відповідне рішення суд виніс після того, як група активістів подала позов на кавові компанії, дистриб’юторів та продавців відповідно до закону штату, що вимагає попереджувати щодо вмісту в продуктах компанії широкого спектру хімічних речовин, які можуть спричинити рак.
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Одним із хімікатів є акриламід — канцероген, який утворюється при підживленні кофейних зерен, а значить, компанії, які його продають, зобов’язані маркувати свою продукцію відповідним чином, підкреслюють активісти.
Представники Starbucks в свою чергу наполягали на тому, що акриламід дійсно міститься в їх продукції, але в нешкідливих кількостях. Однак їм не вдалося переконати в цьому суд.
Суддя вищого суду Каліфорнії у середу заявив, що компанії не змогли довести, що загроза була незначною.