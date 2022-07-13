Станция столичного метро "Академгородок" перешла на полноценный график работы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. С сегодняшнего дня, 13 июля, на станции метрополитена "Академгородок" заработал вестибюль № 1 – в направлении станции "Житомирская". Станция перешла на полноценный график работы. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет УНН.
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"Кроме того, в полном объеме функционируют станции "Дарница", "Лесная" и "Выдубичи". Пересадочные узлы "Золотые ворота" – "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта" открыт для пассажиров", – отметил Николай Поворозник.
Детали
По его словам, поезда подземки следуют без остановки на станциях "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Также не работает пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности".
Интервал движения поездов в пиковые часы 4-5 минут, в межпиковые – 8-10 минут.
Дополнение
Интервал движения киевского метро в пиковые часы сократили до 4-5 минут, в межпиковые – до 8-10 минут.