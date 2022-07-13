Станція столичного метро "Академмістечко" перейшла на повноцінний графік роботи

Цитата

"Крім того, у повному об’ємі функціонують станції "Дарниця", "Лісова" та "Видубичі". Пересадочні вузли "Золоті ворота" – "Театральна" та "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту" відчинені для пасажирів", – зазначив Микола Поворозник.

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За його словами, поїзди підземки слідують без зупинки на станціях "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Також не працює пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності".

Інтервал руху поїздів у пікові години 4-5 хвилин, у міжпікові – 8-10 хвилин.

Доповнення

Інтервал руху київського метро у пікові години скоротили до 4-5 хвилин, у міжпікові – до 8-10 хвилин.