Станція столичного метро "Академмістечко" перейшла на повноцінний графік роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. З сьогоднішнього дня, 13 липня, на станції метрополітену "Академмістечко" запрацював вестибюль № 1 – в напрямку станції "Житомирська". Станція перейшла на повноцінний графік роботи. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише УНН.
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"Крім того, у повному об’ємі функціонують станції "Дарниця", "Лісова" та "Видубичі". Пересадочні вузли "Золоті ворота" – "Театральна" та "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту" відчинені для пасажирів", – зазначив Микола Поворозник.
Деталі
За його словами, поїзди підземки слідують без зупинки на станціях "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Також не працює пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності".
Інтервал руху поїздів у пікові години 4-5 хвилин, у міжпікові – 8-10 хвилин.
Доповнення
Інтервал руху київського метро у пікові години скоротили до 4-5 хвилин, у міжпікові – до 8-10 хвилин.