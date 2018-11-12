Станция метро "Дарница" заработала
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Станция метро “Дарница”, на которой в течение 3 часов искали взрывчатку, возобновила работу. Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.
“Станция ”Дарница“ осмотрена. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Работаем в обычном режиме”, — говорится в сообщении.
Таким образом станция открыта на вход и выход после проверки анонимного сообщения о минировании.
Напомним, КП “Киевский метрополитен” около 12:00 предупредил киевлян и гостей столицы о временном прекращении работы станции метро “Дарница” из-за анонимного звонка о заминировании.
Также 31 октября станция метро “Льва Толстого” киевского метро была закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании, которое поступало дважды в сутки.
Отметим, что с наступлением осени в Киеве участились анонимные звонки с сообщениями о заминировании. Так, 9 октября “минировали” станцию метро “Житомирская”.
Станцію “Дарниця” оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 12 листопада 2018 р.