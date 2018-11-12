Станція метро "Дарниця" запрацювала
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Станція метро “Дарниця”, на якій упродовж 3 годин шукали вибухівку, відновила роботу. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен” на сторінці у Twitter, передає УНН.
“Станцію „Дарниця“ оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином станція відкрита на вхід та вихід після перевірки анонімного повідомлення про мінування.
Нагадаємо, КП “Київський метрополітен” близько 12 години попередив киян і гостей столиці про тимчасове припинення роботи станції метро “Дарниця” через анонімний дзвінок про замінування.
Також 31 жовтня станція метро “Льва Толстого” київського метро була зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, яке надходило двічі за добу.
Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування. Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.
Станцію “Дарниця” оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 12 листопада 2018 р.