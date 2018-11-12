Станція метро "Дарниця" запрацювала

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 90672 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 155357 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 98635 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 332884 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 169404 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142221 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195308 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123660 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107962 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104608 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129083 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38985 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 148599 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 29281 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 72957 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 73161 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 90665 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 155351 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 148796 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 332877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18109 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20037 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 29422 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 39125 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129221 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Станція метро "Дарниця" запрацювала

Київ • УНН

 • 83473 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Станція метро “Дарниця”, на якій упродовж 3 годин шукали вибухівку, відновила роботу. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен” на сторінці у Twitter, передає УНН.

Станція метро "Дарниця" запрацювала

“Станцію „Дарниця“ оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі”, — йдеться у повідомленні.

Таким чином станція відкрита на вхід та вихід після перевірки анонімного повідомлення про мінування.

Нагадаємо, КП “Київський метрополітен” близько 12 години попередив киян і гостей столиці про тимчасове припинення роботи станції метро “Дарниця” через анонімний дзвінок про замінування.

Також 31 жовтня станція метро “Льва Толстого” київського метро була зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, яке надходило двічі за добу.

Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування. Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.

Станцію “Дарниця” оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі.

— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 12 листопада 2018 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59