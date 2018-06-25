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10 марта, 00:20 • 76892 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103590 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118995 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139002 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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7 марта, 19:45 • 182520 просмотра

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Состояние здоровья Балуха ухудшилось – адвокат

Состояние здоровья Балуха ухудшилось – адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Состояние здоровья украинского заключенного Владимира Балуха ухудшилось. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения его в СИЗО Симферополя, передает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", - сообщила Динзе.

Динзе также отметила, что из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать". В заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.

Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.
Также его перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова еще раз обратилась к МККК с просьбой срочно посетить Владимира Балуха, который усилил голодовку.

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