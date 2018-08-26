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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Состояние херсонской активистки Гандзюк ухудшилось

Киев • УНН

 • 9451 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. У советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, на которую напали с кислотой, ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщается в Facebook-сообществе “Кто заказал Катю Гандзюк?”, которую создали друзья Екатерины, активисты и журналисты, передает УНН.

Состояние херсонской активистки Гандзюк ухудшилось

"Дорогие друзья! У нас тревожные новости. У Екатерины ухудшилось состояние. Мы уверены, что Екатерина с мужеством перенесет и лечение, и послеоперационную реабилитацию, но мы вынуждены попросить вас помочь в поиске и доставке лекарств в Украине", - идется в сообщении.

Для Гандзюк просили передать необходимые лекарства, которых нет в Украине. В сообществе отметили, что средства на них есть. Позже в сообщении добавили, что лекарства удалось найти за 2 часа. "Опыта лечения ожогов такого масштаба нет не только в нашей стране, но и в любых других государствах, поэтому приходится прибегать к новым препаратам, которые не успели пройти сертификацию в нашей стране, а потому, приобрести их можно только за рубежом. Мы полностью доверяем нашим специалистам и максимально быстро стараемся предоставить все необходимое для лечения, но на этот раз сроки настолько сжаты, что мы вынуждены обратиться к вам за помощью".

Как ранее сообщал УНН, 31 июля в Херсоне неизвестный облил сотрудницу городского совета и активистку Екатерину Гандзюк жидкостью, которая оказалась концентрированной серной кислотой.

Полиция рассматривает нападение как покушение на убийство.

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