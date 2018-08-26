Стан херсонської активістки Гандзюк погіршився
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, на яку напали із кислотою, погіршився стан здоров’я. Про це повідомляється у Facebook-спільноті “Хто замовив Катю Гандзюк?”, яку створили друзі Катерини, активісти й журналісти, інформує УНН.
“Любі друзі! У нас тривожні новини. У Катерини погіршився стан. Ми впевнені, що Катерина з мужністю перенесе і лікування, і післяопераційну реабілітацію, але ми змушені попросити вас допомогти в пошуку і доставці ліків в Україну”, — йдется у повідомленні.
Для Гандзюк просили передати необхідні ліки, яких немає в Україні. У спільноті зазначили, що кошти на них є. Пізніше у повідомленні додали, що ліки вдалося знайти за дві години. “Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до новітніх препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому, придбати їх можна тільки за кордоном. Ми повністю довіряємо нашим фахівцям і максимально швидко намагаємося надати все необхідне для лікування, але цього разу терміни настільки стислі, що ми змушені звернутися до вас по допомогу”.
Як раніше повідомляв УНН, 31 липня у Херсоні невідомий облив співробітницю міської ради й активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.
Поліція розглядає напад як замах на вбивство.