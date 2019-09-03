Стало известно, в каком деле Порошенко вызвали на допрос в ГБР

"Речь шла об уголовном производстве, зарегистрированном и расследованном относительно возможного злоупотребления властью и служебным положением Президента Украины Петра Порошенко во время отмены им решения одного из глав местной государственной администрации Николаевской области в 2016 году. Речь идет об отмене решения, которым были отнесены 1,5 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения к землям запаса государственной собственности и дано разрешение на дальнейшую безвозмездную передачу в собственность земельных участков из соответствующих земель государственной собственности", - сказала Иванова.

По ее словам, это уголовное производство расследуется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Отметим, ранее адвокат заявил, что подал заявление в ГБР о причинах отсутствия Порошенко на допросе.

Напомним, Порошенко остался на продолженное заседание Рады, несмотря на допрос в ГБР.