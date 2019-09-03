Стало известно, в каком деле Порошенко вызвали на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко вызывали на допрос в Государственного бюро расследований по делу о злоупотреблении властью или служебным положением при отмене в 2016 году решения председателя одной из местных РГА в Николаевской области. Об этом журналистам во вторник заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает корреспондент УНН.
"Речь шла об уголовном производстве, зарегистрированном и расследованном относительно возможного злоупотребления властью и служебным положением Президента Украины Петра Порошенко во время отмены им решения одного из глав местной государственной администрации Николаевской области в 2016 году. Речь идет об отмене решения, которым были отнесены 1,5 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения к землям запаса государственной собственности и дано разрешение на дальнейшую безвозмездную передачу в собственность земельных участков из соответствующих земель государственной собственности", - сказала Иванова.
По ее словам, это уголовное производство расследуется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Отметим, ранее адвокат заявил, что подал заявление в ГБР о причинах отсутствия Порошенко на допросе.
Напомним, Порошенко остался на продолженное заседание Рады, несмотря на допрос в ГБР.