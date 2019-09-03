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Стало відомо, у якій справі Порошенка викликали на допит у ДБР

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. П’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка було викликано на допит до Державного бюро розслідувань у справі щодо зловживання влади або службовим становищем під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих РДА у Миколаївській області. Про це журналістам у вівторок заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає кореспондент УНН.

"Мова йшла про кримінальне провадження, зареєстроване і розслідуване щодо можливого зловживання владою та службовим становищем Президента України Петра Порошенка під час скасування ним рішення одного з голів місцевої державної адміністрації Миколаївської області у 2016 році. Мова йде про скасування рішення, яким було зараховано 1,5 тис. гектарів земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державної власності та надано дозвіл на подальшу безоплатну передачу у власність земельних ділянок з відповідних земель державної власності", - сказала Іванова.

З її слів, це кримінальне провадження розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначимо, раніше адвокат заявив, що подав заяву до ДБР щодо причин відсутності Порошенка на допиті.

Нагадаємо, Порошенко залишився на продовжене засідання Ради попри допит у ДБР.

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