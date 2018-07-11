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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45300 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104328 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126134 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133545 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169881 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153624 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141305 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 181815 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Стало известно, сколько военных пошли служить по контракту в 2018 году

Стало известно, сколько военных пошли служить по контракту в 2018 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В 2018 году на военную службу по контракту принято 14,6 тыс. человек. Об этом на заседании правительства во время отчета за I полугодие сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы увеличили финансирование на 25% Минобороны, поставлено ​​920 новых образцов и техники, в 2018 году на военную службу по контракту принято 14,6 тыс. человек, и нарощено оперативный резерв украинского войска", - сказал Гройсман.

Как уточнил он, строятся 184 казармы для 23 тысяч военнослужащих.

Напомним, за минувшие сутки, 10 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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