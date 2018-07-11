Стало известно, сколько военных пошли служить по контракту в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В 2018 году на военную службу по контракту принято 14,6 тыс. человек. Об этом на заседании правительства во время отчета за I полугодие сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы увеличили финансирование на 25% Минобороны, поставлено 920 новых образцов и техники, в 2018 году на военную службу по контракту принято 14,6 тыс. человек, и нарощено оперативный резерв украинского войска", - сказал Гройсман.
Как уточнил он, строятся 184 казармы для 23 тысяч военнослужащих.
Напомним, за минувшие сутки, 10 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.