Стало известно, сколько военных пошли служить по контракту в 2018 году

"Мы увеличили финансирование на 25% Минобороны, поставлено ​​920 новых образцов и техники, в 2018 году на военную службу по контракту принято 14,6 тыс. человек, и нарощено оперативный резерв украинского войска", - сказал Гройсман.



Как уточнил он, строятся 184 казармы для 23 тысяч военнослужащих.



Напомним, за минувшие сутки, 10 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.