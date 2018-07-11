Стало відомо, скільки військових пішли служити за контрактом у 2018 році

"Ми збільшили фінансування на 25% Міноборони, поставлено 920 нових зразків та техніки, у 2018 році на військову службу за контрактом прийнято 14,6 тис. осіб, та нарощено оперативний резерв українського війська", - сказав Гройсман.



Як уточнив він, будуються 184 казарми для 23 тисяч військовослужбовців.



Нагадаємо, минулої доби, 10 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики майже по всій лінії зіткнення відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.