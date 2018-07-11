Стало відомо, скільки військових пішли служити за контрактом у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У 2018 році на військову службу за контрактом прийнято 14,6 тис. осіб. Про це на засіданні уряду під час звіту за І півріччя повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Ми збільшили фінансування на 25% Міноборони, поставлено 920 нових зразків та техніки, у 2018 році на військову службу за контрактом прийнято 14,6 тис. осіб, та нарощено оперативний резерв українського війська", - сказав Гройсман.
Як уточнив він, будуються 184 казарми для 23 тисяч військовослужбовців.
Нагадаємо, минулої доби, 10 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики майже по всій лінії зіткнення відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.