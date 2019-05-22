Стало известно, сколько раз Украина обращалась к иностранным государствам об экстрадиции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины с начала 2018 года по состоянию на май текущего года направила в компетентные органы иностранных государств более 160 запросов о выдаче лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"Согласно отчетам о работе прокурора за январь-декабрь 2018 Генеральной прокуратурой Украины в компетентные органы иностранных государств направлено 127 запросов о выдаче лиц и получено 137 таких запросов", - отметили в пресс-службе.
По информации ГПУ, в текущем году Генеральной прокуратурой в компетентные органы иностранных государств было направлено 35 запросов о выдаче лиц и получено 49 таких запросов.
Как сообщал УНН, с прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам.