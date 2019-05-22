Стало відомо, скільки разів Україна зверталась до іноземних держав щодо екстрадиції

КИЇВ. 22 травня. УНН. Генеральна прокуратура України з початку 2018 року станом на травень поточного року направила до компетентних органів іноземних держав понад 160 запитів про видачу осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України у відповідь на інформаційний запит.