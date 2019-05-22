Стало відомо, скільки разів Україна зверталась до іноземних держав щодо екстрадиції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Генеральна прокуратура України з початку 2018 року станом на травень поточного року направила до компетентних органів іноземних держав понад 160 запитів про видачу осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України у відповідь на інформаційний запит.
“Відповідно до звітів про роботу прокурора за січень-грудень 2018 року Генеральною прокуратурою України до компетентних органів іноземних держав направлено 127 запитів про видачу осіб та отримано 137 таких запитів”, — зазначили у прес-службі.
За інформацією ГПУ, у поточному році Генеральною прокуратурою до компетентних органів іноземних держав було направлено 35 запитів про видачу осіб та отримано 49 таких запитів.
Як повідомляв УНН, з минулого року Україна видала понад 70 осіб іноземним державам.