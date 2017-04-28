Стало известно, что изъяли при обыске у председателя Киевского облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во время обыска в кабинете председателя Киевского областного совета изъяли документы, среди которых были протоколы заседаний и аудиоматериалы. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"Были изъяты документы: проекты решений, ходатайства, а также протокол заседания областного совета, аудиоматериалы и другие вещественные доказательства", - сообщили правоохранители.
Как сообщал УНН, 27 апреля прокуратура вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проводит обыски у председателя Киевского областного совета Анны Стариковой.
Напомним, 27 апреля прокуратура Киева задержала во взяточничестве постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского областного совета.