Стало відомо, що вилучили під час обшуку у голови Київської облради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час обшуку у кабінеті голови Київської обласної ради вилучили документи, серед яких були протоколи засідань та аудіоматеріали. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
"Були вилучені документи: проекти рішень, клопотання, а також протокол засідання обласної ради, аудіоматеріали та інші речові докази", - повідомили правоохоронці.
Як повідомляв УНН, 27 квітня прокуратура разом із співробітниками Служби безпеки України проводить обшуки у голови Київської обласної ради Ганни Старикової.
Нагадаємо, 27 квітня прокуратура Києва затримала на хабарництві голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради.