Стало известно, о чем Президент говорил с новоизбранными нардепами в Трускавце
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил новоизбранных нардепов от партии "Слуга народа", проходящих обучение в Трускавце. Говорили об обучении и дальнейшей работе. Об этом сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук, передает УНН.
"Сегодня (3 августа - ред.) к новоизбранным депутатам от партии "Слуга народа" на несколько часов приехал Президент Украины Владимир Зеленский, который находился во Львовской области с рабочим визитом.
Говорили об обучении и планировали дальнейшую работу.
Есть общее понимание высокой ответственности, которая лежит на депутатах от "Слуги народа". О прогулах, договорняки по голосованию, кнопкодавства не может быть и речи. Спросят со всех - без исключения", - рассказала Кравчук.
Также, как сообщила руководитель пресс-офиса, говорили о том, что важно не просто изменить лица в политике.
"Наша основная задача - изменить саму систему", - сообщила Кравчук.
Как сообщал УНН, Кравчук также рассказала об ожидаемых кадровых назначениях.