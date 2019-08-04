Стало известно, о чем Президент говорил с новоизбранными нардепами в Трускавце

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил новоизбранных нардепов от партии "Слуга народа", проходящих обучение в Трускавце. Говорили об обучении и дальнейшей работе. Об этом сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук, передает УНН.

"Сегодня (3 августа - ред.) к новоизбранным депутатам от партии "Слуга народа" на несколько часов приехал Президент Украины Владимир Зеленский, который находился во Львовской области с рабочим визитом.

Говорили об обучении и планировали дальнейшую работу.

Есть общее понимание высокой ответственности, которая лежит на депутатах от "Слуги народа". О прогулах, договорняки по голосованию, кнопкодавства не может быть и речи. Спросят со всех - без исключения", - рассказала Кравчук.

Также, как сообщила руководитель пресс-офиса, говорили о том, что важно не просто изменить лица в политике.

"Наша основная задача - изменить саму систему", - сообщила Кравчук.

Как сообщал УНН, Кравчук также рассказала об ожидаемых кадровых назначениях.

Украинские Национальные Новости

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