Стало відомо, про що Президент говорив з новообраними нардепами у Трускавці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав новообраних нардепів від партії “Слуга народу”, які проходять навчання у Трускавці. Говорили про навчання та подальшу роботу. Про це повідомила керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Сьогодні (3 серпня — ред.) до новообраних депутатів від партії „Слуга Народу“ на кілька годин приїхав Президент України Володимир Зеленський, який перебував на Львівщині з робочим візитом.
Говорили про навчання та планували подальшу роботу.
Є спільне розуміння високої відповідальності, яка лежить на депутатах від „Слуги Народу“. Про прогули, договірняки щодо голосування, кнопкодавство не може бути й мови. Спитають з усіх — без винятків”, — розповіла Кравчук.
Також, як повідомила керівник прес-офісу, говорили про те, що важливо не просто змінити обличчя в політиці.
“Наше основне завдання — змінити саму систему”, — повідомила Кравчук.
Як повідомляв УНН, Кравчук також розповіла про очікувані кадрові призначення.