Стало відомо, про що Президент говорив з новообраними нардепами у Трускавці

“Сьогодні (3 серпня — ред.) до новообраних депутатів від партії „Слуга Народу“ на кілька годин приїхав Президент України Володимир Зеленський, який перебував на Львівщині з робочим візитом.

Говорили про навчання та планували подальшу роботу.

Є спільне розуміння високої відповідальності, яка лежить на депутатах від „Слуги Народу“. Про прогули, договірняки щодо голосування, кнопкодавство не може бути й мови. Спитають з усіх — без винятків”, — розповіла Кравчук.

Також, як повідомила керівник прес-офісу, говорили про те, що важливо не просто змінити обличчя в політиці.

“Наше основне завдання — змінити саму систему”, — повідомила Кравчук.

Як повідомляв УНН, Кравчук також розповіла про очікувані кадрові призначення.