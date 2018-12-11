Стало известно место проведения Детского Евровидения 2019
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Директор государственного Польского телевидения Яцек Курский заявил, что в 2019 году принимать песенный конкурс "Детское Евровидение" будет Польша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польский телеканал TVP.
“С гордостью объявляем о том, что хозяином следующего конкурса Евровидение будет ... Польша! Это будет дебют Польши в качестве организатора конкурса с момента его основания в 2003 году”, — говорится в сообщении телеканала.
Джон Ола Санд, директор телевизионных мероприятий Европейского вещательного союза, сказал: “Мы рады возможности объявить Польшу принимающей стороной предстоящего мероприятия, а TVP — официальным вещателем Евровидение-2019. В связи с этим я снова хотел поздравить Роксану Вегиель с ее впечатляющей победой в этом году. Всегда увлекательно, когда конкурс проходит в стране, которая дебютирует как хозяин. Мы с нетерпением ждем видение, которое Telewizja Polska представит при организации этого мероприятия!”.
Напомним, в этом году конкурс проходил в Беларуси. Победителем стала 13-летняя Роксана Вегиель, которая исполнила песню “Anyone I Want to Be”. Полька набрала 215 баллов за свое выступление.
Как сообщал УНН, украинская певица Дарина Красновецька, которая представит страну на Детском Евровидении, стала героиней фильма .