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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Стало известно место проведения Детского Евровидения 2019

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Директор государственного Польского телевидения Яцек Курский заявил, что в 2019 году принимать песенный конкурс "Детское Евровидение" будет Польша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польский телеканал TVP.

Стало известно место проведения Детского Евровидения 2019

“С гордостью объявляем о том, что хозяином следующего конкурса Евровидение будет ... Польша! Это будет дебют Польши в качестве организатора конкурса с момента его основания в 2003 году”, — говорится в сообщении телеканала.

Джон Ола Санд, директор телевизионных мероприятий Европейского вещательного союза, сказал: “Мы рады возможности объявить Польшу принимающей стороной предстоящего мероприятия, а TVP — официальным вещателем Евровидение-2019. В связи с этим я снова хотел поздравить Роксану Вегиель с ее впечатляющей победой в этом году. Всегда увлекательно, когда конкурс проходит в стране, которая дебютирует как хозяин. Мы с нетерпением ждем видение, которое Telewizja Polska представит при организации этого мероприятия!”.

Напомним, в этом году конкурс проходил в Беларуси. Победителем стала 13-летняя Роксана Вегиель, которая исполнила песню “Anyone I Want to Be”. Полька набрала 215 баллов за свое выступление.

Как сообщал УНН, украинская певица Дарина Красновецька, которая представит страну на Детском Евровидении, стала героиней фильма .

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