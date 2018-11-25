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Про учасницю Дитячого Євробачення від України зняли фільм

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українська співачка Даріна Красновецька, яка представить країну на Дитячому Євробаченні, стала героїнею фільму, пише УНН.

25 листопада о 17:00 за київським часом телеканал UA: Перший транслюватиме у прямому ефірі міжнародний пісенний конкурс Дитяче Євробачення 2018. Перед початком шоу, о 16:30 буде показано фільм “Кажу любов”, в якому розповідатиметься про Даріну Красновецьку та її підготовку до конкурсу.

Учасниця від України виступить 25 листопада на “Мінськ-Арені” під першим номером. Над стилем Даріни Красновецької і постановкою номера працювала команда продюсерів, режисерів і стилістів “НСТУ” під керівництвом Олександри Кольцової.
“Про нас світ чує постійно погані новини: що у нас війна, що у нас корупція, що у нас проблеми з переміщеними особами. І щоразу, коли у нас є можливість на міжнародній арені сказати щось хороше про Україну, показати наших талановитих дітей, виконавців, музику — це ті елементи культурної дипломатії, які абсолютно необхідні нам зараз.

Цього року держава виділила стільки коштів, що можливості провести дитячий Національний відбір з помпою, масштабно не було. Але потім, з точки зору політики, ми подумали, що Суспільний мовник цього року має зробити те, що він робить. Зокрема представити країну світу в такий спосіб, як ми можемо і не втрачати цієї нагоди. Пишаюсь нашою командою — вже незабаром Україна буде представлена на Дитячому Євробаченні гідно — сучасна прекрасна пісня, хороший образ, чудова юна артистка. Дякую журі, це був правильний вибір!”, — каже керівник оргкомітету нацвідбору Дитячого Євробачення, член правління “НСТУ” Олександра Кольцова.

Цього року спонсором трансляції конкурсу виступила Холдингова компанія “Київміськбуд”.

“Є певні проблеми з фінансування Суспільного мовника, тому трансляція потребувала фінансової підтримки від бізнесу. Наша дівчинка виступає під перший номером. Відкривати конкурс — це не тільки важко, а й дуже відповідально. Хочеться вірити, що саме перший номер Даріни стане переможним і принесе їй перше місце, а Україні — право приймати цей конкурс наступного року у нас, у Києві. І ми всі можемо їй допомогти у цьому. Адже на відміну від дорослого Євробачення, на дитячому можна і треба голосувати за нашу учасницю”, — сказала віце-президент компанії Світлана Новохацька.

Нагадаємо, цього року у Дитячому Євробаченні візьмуть участь юні артисти з двадцяти країн. Телевізійний конкурс засновано Європейською Мовною Спілкою у 2003 році. Україна перемагала у Дитячому Євробаченні один раз у 2012 році з піснею “Небо” у виконанні Анастасії Петрик.

Цього року українська виконавиця виступає у фіналі конкурсу першою. Одинадцятирічна Даріна Красновецька виконає пісню Say Love.

З 23 по 25 листопада на офіційному сайті усі бажаючі можуть проголосувати за виконавців, які їм найбільше сподобалися (обрати можна від трьох до п’яти учасників), у тому числі за конкурсанта від своєї країни. Перший етап онлайн-голосування розпочнеться 23 листопада о 21:00 і триватиме до 25 листопада 16:59 (за київським часом), тобто до початку конкурсу. Другий етап онлайн-голосування розпочнеться одразу після виступу останнього конкурсанта і триватиме 15 хвилин.

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