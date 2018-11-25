Об участнице Детского Евровидения от Украины сняли фильм

25 ноября в 17:00 по киевскому времени телеканал UA: Первый будет транслировать в прямом эфире международный песенный конкурс Детское Евровидение 2018. Перед началом шоу, в 16:30 будет показан фильм "Говорю любовь", в котором будет рассказываться о Дарине Красновецкой и ее подготовке к конкурсу.

Участница от Украины выступит 25 ноября на "Минск-Арене" под первым номером. Над стилем Дарины и постановкой номера работала команда продюсеров, режиссеров и стилистов "НСТУ" под руководством Александры Кольцовой.

"О нас мир слышит постоянно плохие новости: что у нас война, у нас коррупция, у нас проблемы с перемещенными лицами. И каждый раз, когда у нас есть возможность на международной арене сказать что-то хорошее об Украине, показать наших талантливых детей, исполнителей, музыку - это те элементы культурной дипломатии, которые абсолютно необходимы нам сейчас.

В этом году государство выделило столько средств, что возможности провести детский Национальный отбор с помпой, масштабно не было. Но затем, с точки зрения политики, мы подумали, что Общественный вещатель в этом году должен сделать то, что он делает. В частности представить страну миру таким образом, как мы можем и не терять этой возможности. Горжусь нашей командой - уже скоро Украина будет представлена ​​на Детском Евровидении достойно - современная прекрасная песня, хороший образ, замечательная юная артистка. Спасибо жюри, это был правильный выбор!", - говорит руководитель оргкомитета национального отбора Детского Евровидения, член правления "НСТУ" Александра Кольцова.

В этом году спонсором трансляции конкурса выступила Холдинговая компания "Киевгорстрой".

"Есть определенные проблемы с финансированием Общественного вещателя, поэтому трансляция нуждалась финансовой поддержки от бизнеса. Наша девочка выступает под первым номером. Открывать конкурс - это не только трудно, но и очень ответственно. Хочется верить, что именно первый номер Дарины станет победным и принесет ей первое место, а Украине - право принимать этот конкурс в следующем году у нас, в Киеве. И мы все можем ей помочь в этом. Ведь в отличие от взрослого Евровидения, на детском можно и нужно голосовать за нашу участницу", - сказала вице-президент компании Светлана Новохацкая.

Напомним, в этом году в Детском Евровидении примут участие юные артисты из двадцати стран. Телевизионный конкурс основан Европейским вещательным Союзом в 2003 году. Украина побеждала в Детском Евровидении один раз в 2012 году с песней "Небо" в исполнении Анастасии Петрик.

В этом году украинская исполнительница выступает в финале конкурса первой. Одиннадцатилетняя Дарина Красновецкая исполнит песню Say Love.

С 23 по 25 ноября на официальном сайте все желающие могут проголосовать за исполнителей, которые им больше всего понравились (выбрать можно от трех до пяти участников), в том числе за конкурсанта от своей страны. Первый этап онлайн-голосования начнется 23 ноября в 21:00 и продлится до 25 ноября 16:59 (по киевскому времени), то есть до начала конкурса. Второй этап онлайн-голосования начнется сразу после выступления последнего конкурсанта и продлится 15 минут.