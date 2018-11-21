Фінал Дитячого Євробачення відкриється виступом українки

Саме Даріна Красновецька 25 листопада відкриє фінал міжнародного пісенного конкурсу у Мінську.

Представниця України на Дитячому Євробаченні-2018 Даріна Красновецька разом з командою вже прилетіла у Мінськ (Білорусь), де готується до виступу.

У понеділок, 19 листопада, Даріна Красновецька разом із командою відвідали Посольство України у Мінську. Представниця України зустрілася з послом України в Республіці Білорусь Ігорем Кизимом, який подякував Даріні за дипломатичну роботу та подарував пам’ятну медаль.

Також Даріна мала можливість поспілкуватися з учасниками гурту NaviBand, які в 2017 році представляли Білорусь на Євробаченні в Києві. Музичний колектив поділився власним досвідом, а також побажав Даріні гарно виступити і здобути перемогу.

Нагадаємо, фінал конкурсу має відбутися 25 листопада. Представниця від України виступатиме з піснею Say Love. Даріна Красновецька професійно займається вокалом вже понад п’ять років. У 2016 році дівчина брала участь у вокальному талант-шоу “Голос. Діти” і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі “Чорноморські ігри”, де в 2017 році здобула перемогу у номінації “Дівчата (молодша група)”, а в 2018-му — перемогла у категорії “Дівчата (середня група)”.

Партнером трансляції конкурсу цього року стала холдингова компанія “Київміськбуд”.

“Підтримка юної української співачки — це честь для "Київміськбуду". Тим більше, враховуючи досить складну фінансову ситуацію, яка передувала участі нашої країни у цьому конкурсі. Тому, коли до нас звернулись з проханням підтримати конкурсантку, звичайно, ми не могли відмовити. Будемо вболівати за Даріну, бажаємо їй не тільки гідно представити Україну на дитячому Євробаченні, а й повернутися додому з перемогою!” — сказала віце-президент “Київміськбуду” Світлана Новохацька.

Українці зможуть подивитися фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2018 у прямому ефірі на UA:Перший 25 листопада.