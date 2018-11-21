Финал Детского Евровидения откроется выступлением украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Представительница Украины Дарина Красновецкая выступать первой в финале песенного конкурса Детское Евровидение, пишет УНН со ссылкой на UA: ПЕРВЫЙ.
Именно Дарина Красновецкая 25 ноября откроет финал международного песенного конкурса в Минске.
Представительница Украины на Детском Евровидении-2018 Дарина Красновецкая вместе с командой уже прилетела в Минск (Беларусь), где готовится к выступлению.
В понедельник, 19 ноября, Дарина Красновецкая вместе с командой посетили Посольство Украины в Минске. Представительница Украины встретилась с послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом, который поблагодарил Дарину за дипломатическую работу и подарил памятную медаль.
Также Дарина имела возможность пообщаться с участниками группы NaviBand, которые в 2017 году представляли Беларусь на Евровидении в Киеве. Музыкальный коллектив поделился собственным опытом, а также пожелал Дарине хорошо выступить и победить.
Напомним, финал конкурса состоится 25 ноября. Представительница от Украины выступит с песней Say Love. Дарина Красновецкая профессионально занимается вокалом уже более пяти лет. В 2016 году девушка участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Дети" и уже два года подряд участвует в детском фестивале "Черноморские игры", где в 2017 году одержала победу в номинации "Девушки (младшая группа)", а в 2018-м - победила в категории "Девушки (средняя группа)".
Партнером трансляции конкурса в этом году стала холдинговая компания "Киевгорстрой".
"Поддержка юной украинской певицы - это честь для "Киевгорстроя". Тем более, учитывая достаточно сложную финансовую ситуацию, предшествующую участию нашей страны в этом конкурсе. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой поддержать конкурсантку, конечно, мы не могли отказать. Будем болеть за Дарину, желаем ей не только достойно представить Украину на детском Евровидении, но и вернуться домой с победой!» - сказала вице-президент "Киевгорстроя" Светлана Новохацкая.
Украинцы смогут посмотреть финал детского песенного конкурса Евровидение-2018 в прямом эфире на UA Первый 25 ноября.