Стало відомо місце проведення Дитячого Євробачення 2019
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Директор державного Польського телебачення Яцек Курський заявив, що у 2019 році приймати пісенний конкурс “Дитяче Євробачення” буде Польща. Про це повідомляє УНН із посиланням на польський телеканал TVP.
“З гордістю оголошуємо про те, що господарем наступного конкурсу Євробачення буде ... Польща! Це буде дебют Польщі в якості організатора конкурсу з моменту його заснування в 2003 році”, — йдеться в повідомленні телеканалу.
Джон Ола Санд, директор телевізійних заходів Європейського мовного союзу, сказав: “Ми раді можливості оголосити Польщу приймаючою стороною майбутнього заходу, а TVP — офіційним мовником Євробачення-2019. У зв’язку з цим я знову хотів привітати Роксану Вегіель з її вражаючою перемогою в цьому році. Завжди захоплююче, коли конкурс проходить в країні, яка дебютує як господар. Ми з нетерпінням чекаємо бачення, яке Telewizja Polska представить при організації цього заходу!”.
Нагадаємо, цього року конкурс відбувався у Білорусі. Переможцем стала 13-річна Роксана Вегіель, яка виконала пісню “Anyone I Want to Be”. Полька набрала 215 балів за свій виступ.
Як повідомляв УНН, українська співачка Даріна Красновецька, яка представить країну на Дитячому Євробаченні, стала героїнею фільму.