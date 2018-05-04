Стало известно, работники каких отраслей получают самые большие зарплаты

В частности, средняя зарплата работников авиационного транспорта составила в марте 31 720 грн, что на 4% больше, чем в феврале. Финансисты и страховщики в марте получали в среднем 17 653 грн, что на 22,6% больше, чем в феврале. В сфере информации и телекоммуникаций средняя зарплата достигала 13 809 грн, на 4,3% больше, чем в феврале.

Также высокие зарплаты у работников таких сфер: профессиональная, научная и техническая деятельность — 11 334 грн (+7,7%), государственное управление и оборона, а также обязательное социальное страхование — 10 949 грн (+2,7%), складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта — 10 029 грн (+6,5%).

Напомним, лидерами по росту заработных плат в сравнении март 2018 года к марту 2017 года стали Днепропетровская и Закарпатская области.