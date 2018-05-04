Стало відомо, працівники яких галузей отримують найбільші зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Найвищі заробітні плати у березні 2018 року отримували працівники сфери авіаційного транспорту, фінансової та страхової сфери, а також українці, які працюють у інформаційній та телекомунікаційній сферах. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, середня зарплата працівників авіаційного транспорту становила у березні 31 720 грн, що на 4% більше, ніж у лютому. Фінансисти та страховики у березні отримували в середньому 17 653 грн, що на 22,6% більше, ніж у лютому. У сфері інформації та телекомунікацій середня зарплата сягала 13 809 грн, на 4,3% більше, ніж у лютому.
Також високі зарплати мали працівники таких сфер: професійна, наукова та технічна діяльність — 11 334 грн (+7,7%), державне управління й оборона, а також обов’язкове соціальне страхування — 10 949 грн (+2,7%), складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту — 10 029 грн (+6,5%).
Нагадаємо, лідерами за зростанням заробітних плат у порівнянні березень 2018 року до березня 2017 року стали Дніпропетровська та Закарпатська області.