Стало известно, когда заработает Министерство по делам ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Процедура формирования Министерства по делам ветеранов продлится до июня 2019 года. Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Процедура формирования самого Министерства может длиться до июня-месяца, так как юридически Министерство может считаться функциональным, когда у него есть комплектация на 30%", - отметила министр.
По ее словам, в частности для создания платформы "э-ветеран" Министерство не будет ждать государственного финансирования и обращаться за помощью к международным донорам.
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По ее словам, в ближайшую среду будет принято постановление о создании Министерства по делам ветеранов. Также, по ее мнению, правительство примет постановление о создании комиссии для ликвидации Государственной службы по делам ветеранов в ближайшее время.
Далее положение о Министерстве по делам ветеранов должно быть согласовано в профильных комитетах и принято, после этого, в лучшем случае за две недели, будет запущен конкурс на государственного секретаря, который продлится 45 дней. "И только после этого мы сможем утверждать штатную структуру, бюджетное финансирование Министерства. То есть, это январь", - добавила чиновник.
Формирование территориальных органов начнется на базе "ветеранохабов", общественных организаций, которые уже активно работают на местах.
Напомним, 22 ноября Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов.