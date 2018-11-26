Стало відомо, коли запрацює Міністерство у справах ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Процедура формування Міністерства у справах ветеранів триватиме до червня 2019 року. Про це заявила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Процедура формування самого Міністерства може тривати до червня-місяця, тому що юридично Міністерство може вважатися функціональним, коли в нього є комплектація на 30%", - зазначила міністр.
За її словами, зокрема для створення платформи "е-ветеран" Міністерство не буде чекати державного фінансування й звертатиметься по допомогу до міжнародних донорів.
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За її словами, в найближчу середу буде затверджена постанова про створення Міністерства у справах ветеранів. Також, на її думку, уряд ухвалить постанову про створення комісії для ліквідації Державної служби у справах ветеранів найближчим часом.
Далі положення про Міністерство у справах ветеранів має бути узгоджено у профільних комітетах і ухвалене, після цього, в кращому випадку за два тижні, буде запущений конкурс на державного секретаря, який триватиме 45 днів. "І лише після цього ми зможемо затверджувати штатну структуру, бюджетне фінансування Міністерства. Тобто, це січень", - додала чиновник.
Формування територіальних органів розпочнеться на базі "ветеранохабів", громадських організацій, які вже активно працюють на місцях.
Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада України призначила нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.