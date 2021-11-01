Стало известно, кто получит мандат нардепа после назначения Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции

Цитата

“Было принято решение о выдвижении народного депутата назначения Ирины Верещук на должность вицепремьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Народным депутатом в случае ее утверждения на эту должность станет Сергей Кострийчук”, — говорилось на заседании фракции.

Детали

Кострийчук является 140 номером избирательного списка "Слуги народа". На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году — член Высшего совета партии, в 2021-председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

Напомним

“Слуги народа” на заседании фракциивынесли ряд кадровых решений.Так, по информации нардепа Александра Качуры, Алексей Резников заходит на должность министра обороны, а Ирина Верещук — на руководителя МінТОТ.