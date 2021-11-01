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Стало відомо, хто отримає мандат нардепа після призначення Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції

Київ • УНН

 • 20656 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Після голосування про призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, нардепом замість неї стане Сергій Кострійчук. Про це 1 листопада повідомили на засіданні фракції “Слуги Народу”, передає кореспондент УНН.

Стало відомо, хто отримає мандат нардепа після призначення Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції

Цитата

“Було прийнято рішення щодо висунення народної депутатки призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій... Народним депутатом у разі її затвердження на цю посаду стане Сергій Кострійчук”, — йшлося на засіданні фракції.

Деталі

Кострійчук є 140 номером виборчого списку “Слуги Народу”. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році — член Вищої Ради партії, у 2021 — голова Контрольно-ревізійної комісії.

Нагадаємо

“Слуги народу” на засіданні фракції винесли низку кадрових рішень. Так, за інформацією нардепа Олександра Качури, Олексій Резніков заходить на посаду міністра оборони, а Ірина Верещук — на керівника МінТОТ.

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