Стало відомо, хто отримає мандат нардепа після призначення Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції

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“Було прийнято рішення щодо висунення народної депутатки призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій... Народним депутатом у разі її затвердження на цю посаду стане Сергій Кострійчук”, — йшлося на засіданні фракції.

Деталі

Кострійчук є 140 номером виборчого списку “Слуги Народу”. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році — член Вищої Ради партії, у 2021 — голова Контрольно-ревізійної комісії.

Нагадаємо

“Слуги народу” на засіданні фракції винесли низку кадрових рішень. Так, за інформацією нардепа Олександра Качури, Олексій Резніков заходить на посаду міністра оборони, а Ірина Верещук — на керівника МінТОТ.