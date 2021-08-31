Стало известно имя бойца, погибшего в Донбассе прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Стало известно имя погибшего 30 августа на Донбассе воина. Им был военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Роман Задорожный. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает УНН.
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“30 августа вблизи Попасной Луганской погиб Роман Задорожный — военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Сочувствуем родным и близким”, — говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Сообщалось о погибшем и раненых.
По состоянию на 7:00 утра 31 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Широкино российские наемники обстреливали наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.